Aspettando il MY24 Jeep Renegade festeggia dieci anni ‘alla grande’

(Adnkronos) – Dopo un 2023 chiuso in Italia con oltre 71 mila immatricolazioni (+39%) e una quota salita al 4,56%, Jeep si prepara quest'anno a nuovi traguardi festeggiando anche il decimo anniversario del modello che ha segnato la svolta su una serie di mercati, a iniziare dal nostro, e cioè la Renegade. Una ricorrenza che va a suggellare risultati commerciali impressionanti con quasi 2 milioni di unità vendute in tutto il mondo e una fama di mezzo versatile, 'rugged' come si conviene a una Jeep ma anche adatto agli spostamenti urbani e alle trasferte veloci. La storia di Renegade – concepito sin dall'inizio come modello globale destinato a essere venduto in più di 100 mercati in tutto il mondo – è iniziata nel marzo 2014 e coinvolge direttamente il nostro paese, essendo la prima Jeep a essere assemblata in Italia nello stabilimento di Melfi. Oggi la gamma vede un turbodiesel da 130 cavalli e tre propulsori a benzina, fra cui un termico 'puro' (il mille T3 da 120 CV), un e-hybrid da 130 CV e l'ibrido plug-in 4xe, che è il modello PHEV più venduto in Italia nel segmento B-SUV. Tante opzioni per i tanti clienti in attesa della Renegade MY24 i cui ordini saranno aperti a breve in Europa. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...