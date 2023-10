Asl Roma 6, i giovani e il fumo

Perché i ragazzi si avvicinano da così giovani al fumo?

La motivazione è determinata dalla imitazione sociale, dal basso costo e dalla facile accessibilità al prodotto.

Le sigarette usa e getta sono state la moda estiva tra i giovani nel 2022, ma molti hanno denunciato malori, tosse, mal di testa. Perchè queste sigarette sono pericolose?



Il pericolo è determinato dalla combustione, dagli eccepienti e dallo scarso controllo del prodotto, ovvero non si ha certezza della composizione chimica per cui il rischio è legato agli effetti tossici.

Le sigarette usa e getta sono più pericolose di quelle normali a combustione? In merito alle sigarette tradizionali attraverso studi scientifici si ha la certezza del danno che provocano, mentre per le sigarette usa e getta non si hanno ad oggi dati a supporto, scaturiti da studi validati.

Le sigarette usa e getta hanno il 2% di nicotina: possono portare a un’intossicazione di nicotina? Non possono determinare intossicazioni acute, fatto salvo l’uso continuativo della sigaretta con determinazione della dipendenza.

In Francia sono state abolite. Dovrebbero essere tolte dal commercio anche in Italia?​ Si, a parere della nostra equipe, dovrebbero essere abolite, per la prevenzione della dipendenza in primo luogo e per la salvaguardia dell’aria respirata, tenuto conto dell’immissione di nuove sostanze nell’aria stessa.