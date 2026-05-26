Ascolti tv, ‘Ulisse’ domina la prima serata con il 16,9%. Secondo posto per ‘I Cesaroni’

(Adnkronos) – ‘Ulisse – Il Piacere della Scoperta’ ha vinto la prima serata di ieri, lunedì 25 maggio, con il 16,9% di share. Il programma di Rai1 con Alberto Angela ha incollato allo schermo 2.504.000 telespettatori. Su Canale 5 ‘I Cesaroni – Il Ritorno’ ha radunato 2.305.000 telespettatori, pari al 14,2%. Su Rete 4, ‘Quarta Repubblica’ ha totalizzato 916.000 telespettatori e il 7,9%. Su Italia 1 ‘Attacco al potere – Paris Has Fallen’ ha intrattenuto 885.000 telespettatori, pari al 6,9%.

Su Rai2, ‘The Unknown – Fino all’Ultimo Bivio’ ha totalizzato 845.000 telespettatori e il 5,6%. Su La7 ‘La Torre di Babele’ ha segnato 881.000 telespettatori e il 5%. Sul Nove ‘Little Big Italy’ ha ottenuto 589.000 telespettatori e il 3.6%, mentre su Tv8 ‘GialappaShow – Best Of’ 518.000 telespettatori e il 3,7%. Su Rai3, ‘Newsroom’ è stato visto da 397.000 telespettatori, pari al 2,9%.

Nella fascia access prime time, su Canale 5 ‘La Ruota della Fortuna’ ha conquistato 4.823.000 telespettatori e il 24,8%. Su Rai1, ‘Cinque Minuti’ ha registrato 3.594.000 telespettatori e il 20,1%, mentre ‘Affari Tuoi’ 4.558.000 telespettatori e il 23,4%.

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