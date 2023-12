Ascolti tv, ‘The Voice Kids’ si aggiudica la prima serata

(Adnkronos) – La finale di 'The Voice Kids 2', in onda su Rai1, ha vinto gli ascolti della prima serata di ieri con 3.618.000 telespettatori e il 23,5% di share, battendo 'Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7' di Canale 5 che si è fermato a 2.940.000 telespettatori e al 21,7%. Terza classificata Retequattro che con 'Quarto Grado' ha ottenuto 1.013.000 telespettatori e il 7,2% di share. Fuori dal podio Rai3 con il film 'Sotto le stelle di Parigi', visto da 932.000 telespettatori pari al 5,2%, mentre Rai2 con 'The Rookie' ha conquistato 581.000 spettatori con il 3,5% di share e La7 con 'Propaganda Live Best' ne ha raccolti 538.000 con il 3,8%. Sul Nove 'I Migliori Fratelli di Crozza' ha segnato il 3,3% di share con 578.000 telespettatori e Italia 1 con 'Renegades – Commando d’assalto' ha avuto un seguito di 539.000 telespettatori pari al 3,1%. Tv8 chiude la classifica del prime time di ieri con 'La mia vita è uno zoo', seguito da 281.000 telespettatori pari all'1,7% di share. Access prime time sempre nel dominio di Rai1 con 'Cinque Minuti', visto da 4.002.000 telespettatori pari al 21,5% e, a seguire, 'Affari Tuoi', che ha interessato 4.540.000 telespettatori con il 23,5% di share. Su Canale 5 'Striscia la notizia' ha ottenuto 3.048.000 telespettatori con il 15,8%. Anche il preserale è stato vinto da Rai1 con 'Reazione a catena', che ha raccolto 4.123.000 telespettatori pari al 26,4%, mentre 'Caduta libera!' su Canale 5 ha registrato 2.339.000 telespettatori e il 15,5% di share. Nel complesso la comparazione delle reti generaliste Rai più RaiNews24 nei confronti di Mediaset più TgCom24 vede, nell'intera giornata, la Rai a 2.626.000 telespettatori pari al 31,6% e Mediaset a 2.259.000 con il 27,2% e, nella prima serata, la Rai al 33,4% con 6.265.000 telespettatori e il 33,4% e Mediaset con 5.027.000 e il 26,8% di share. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...