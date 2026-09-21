Ascolti tv, Rai1 con ‘Giovannino Guareschi’ vince prima serata con 16% di share

(Adnkronos) – Rai1 con ‘Giovannino Guareschi – Non muoio neanche se mi ammazzano’ ha vinto la prima serata di ieri, 20 settembre, con il 16% di share. Il film tv con Giuseppe Zeno ha incollato allo schermo 2.240.000 spettatori. Su Rai2, la partita degli Europei di Pallavolo Maschile – Italia-Danimarca ha intrattenuto 2.237.000 spettatori, pari al 13,3%. Su Canale 5 ‘Racconto di una notte’ ha ottenuto 1.740.000 spettatori, pari al 14,5%.

Su Rai3, ‘Presadiretta’ ha totalizzato 986.000 spettatori e il al 6,1%, mentre su Italia1 ‘Le Iene presentano: Inside’ 819.000 spettatori e l’8,5%. Su Rete4, ‘Giganti – I Protagonisti della Storia’ ha segnato 358.000 spettatori e il 2,8%. Su Tv8 ‘Italia’s Got Talent’ ha ottenuto 354.000 spettatori e il 2,4%. Sul Nove ‘Comedy Match’ è stato visto da 309.000 spettatori pari al 2,1%. Infine, su La7 ‘Unfaithful – L’amore infedele’ ha raggiunto 291.000 spettatori, pari al 2,3%.

Nella fascia access prime time, su Canale 5 ‘La Ruota della Fortuna’ ha conquistato 4.113.000 spettatori e il 23,2%, mentre su Rai1 ‘Affari tuoi’ 3.691.000 spettatori e il 21%.

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