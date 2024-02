Ascolti tv, ‘La rosa dell’Istria’ vince la prima serata

(Adnkronos) – Il film tv 'La rosa dell'Istria' trasmesso da Rai1 si è aggiudicato la serata di ieri per numero di telespettatori, avendone ottenuti 2.896.000 con il 17,8% di share. Su Canale 5 'Grande Fratello' ha raccolto invece 2.410.000 telespettatori e il 19,6% (share più alto per la maggiore durata del programma). Terza classificata La7 che con 'La Torre di Babele – La democrazia non è gratis' ha conquistato 1.009.000 telespettatori e il 5,3% di share. Appena fuori dal podio è testa a testa tra Italia 1 e Rai2 con la rete Mediaset che, grazie a 'Freedom – Oltre il confine', ha registrato 836.000 telespettatori e il 5,2% e il secondo canale Rai con 'Mad in Italy' ha segnato il 5,1% con 830.000 telespettatori. Su Rai3 'FarWest' ha totalizzato 771.000 telespettatori e il 4,8% mentre Retequattro con 'Quarta Repubblica' ne ha conquistati 746.000 con il 5,3%. Sul Nove 'Little Big Italy' è stato visto da 560.000 telespettatori pari al 3% e Tv8 chiude la classifica del prime time di ieri con '4 Hotel', seguito da 481.000 telespettatori pari al 2,5% di share. Rai1 vince l'access prime time con 'Prima Festival' (5.040.000 telespettatori, share 23,3%) e, a seguire, 'Affari Tuoi' (5.974.000 telespettatori, share 27,9%). Su Canale 5 'Striscia la notizia' è stata seguita invece da 3.291.000 telespettatori pari al 15,2%. Anche nel preserale Rai1 è vincente con 'L'Eredità', vista da 4.900.000 telespettatori pari al 27,5% mentre 'Avanti un altro!' su Canale5 ha incassato 3.502.000 telespettatori e il 20,6% di share. Nel complesso la comparazione delle reti generaliste Rai più RaiNews24 nei confronti delle generaliste Mediaset più TgCom24, nell'intera giornata, ha visto la Rai al 32,2% con 2.783.000 telespettatori contro i 2.362.000 e il 27,4% di Mediaset e, in prima serata, la Rai al 33,1% con 6.865.000 telespettatori e Mediaset al 24,4% con 5.075.000 telespettatori. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

