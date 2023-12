Ascolti tv, la Prima del Scala vista da 1 milione e 411mila spettatori

(Adnkronos) –

La messa in scena del 'Don Carlo' di Giuseppe Verdi che ha inaugurato ieri, giovedì 7 dicembre, la Stagione del Teatro alla Scala di Milano, ha raccolto – dalle 18.01 alle 22.28 – su Rai 1 una platea di 1 milione 411 mila spettatori pari all'8.4% di share. La serata è stata anticipata, alle 17.45, da "Aspettando Don Carlo" con Milly Carlucci e Bruno Vespa che ha raggiunto il 17.2% con 1 milione 813 mila. "Abbiamo scritto un'altra grande pagina di televisione e di cultura, come ci impongono il dovere e la passione di essere Servizio Pubblico", il commento dell'amministratore delegato Rai Roberto Sergio. "Scala e Rai – prosegue – hanno ribadito con quanto andato in scena sul palcoscenico e sugli schermi della tv – e non solo – di essere due istituzioni fondamentali per la diffusione della Cultura nel nostro Paese. Il mio sincero ringraziamento va al sovrintendente Meyer, al Maestro Chailly e a tutti gli straordinari interpreti di questa splendida opera verdiana. Un ringraziamento che estendo a Milly Carlucci e Bruno Vespa, a Rai Cultura e a tutti i lavoratori Rai del Centro di Produzione Tv di Milano che con grande professionalità e dedizione hanno portato il Don Carlo in tv". "La Prima della Scala è sempre una sfida appassionante – aggiunge la direttrice di Rai Cultura, Silvia Calandrelli – che quest'anno abbiamo affrontato alzando ulteriormente il livello della qualità, grazie alla ripresa e alla trasmissione in 4k, offrendo ai telespettatori uno spettacolo mai visto e portando la bellezza del teatro musicale nelle case degli italiani. Il Don Carlo scaligero è il punto più alto di una programmazione vicina alle grandi istituzioni musicali e teatrali italiane durante tutto il corso dell'anno. Una strada che continueremo a percorrere con sempre maggior convinzione, specie dopo che l'arte del canto lirico italiano è stata proclamata dall’Unesco patrimonio dell’umanità". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...