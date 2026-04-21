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Ascolti tv, ‘La Buona Stella’ su Rai1 vince con 2,7 milioni di spettatori

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Aprile 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La fiction ‘La Buona Stella’, in onda ieri su Rai1, supera ‘I Cesaroni – Il Ritorno’ e si aggiudica la prima serata con 2.741.000 spettatori e il 16.9% di share. La serie di Canale 5 ha raggiunto lo stesso share (16,9%), grazie ad una durata maggiore, ma ha incollato allo schermo 2.301.000 spettatori. Terzo posto per Italia 1 che con ‘Blacklight’ ha raccolto 1.203.000 spettatori e il 7% di share. 

Fuori dal podio troviamo ‘Quarta Repubblica’ su Rete 4 che ha interessato 745.000 spettatori (6,1% share) mentre ‘Francesco – Cronache di un Papato’ su La7 ha registrato 847.000 spettatori (5% share). Seguono: Rai2 con ‘The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno’ su Rai2 (827.000 spettatori, 5,5% share); Tv8 con ‘GialappaShow’ (782.000 spettatori, 5,4% share); Rai 3 con ‘Newsroom’ (605.000 spettatori, 4,3% share) e Nove con ‘Little Big Italy’ (570.000 spettatori, 3,4% share). 

Nell’access prime time, continua il duello serrato tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5 vince con il 24.7% di share e 5.115.000 spettatori, contro il 24% e 4.990.000 spettatori di ‘Affari Tuoi’ su Rai 1. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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