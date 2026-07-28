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Ascolti tv, Canale 5 vola con ‘Temptation Island’ e vince prima serata con 34% di share

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Luglio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
‘Temptation Island’ domina la prima serata del 27 luglio con 4.390.000 spettatori e un 34% di share, risultando il programma più visto del prime time. Su Rai1 la replica de ‘Il giovane Montalbano’ si ferma a 2.020.000 spettatori pari al 14,3%. Su Italia 1 il film ‘I predoni’ raccoglie 776.000 spettatori (5,1% ), mentre su Rete 4 ‘Zona Bianca’ totalizza 580.000 spettatori con il 4,9%.  

Rai2 con ‘Ritorno in Paradiso’ ottiene 550.000 spettatori (3,7%). Su La7 ‘Lenin – Cronaca di un Mistero’ si attesta a 492.000 spettatori e al 3,1%, mentre su Rai3 ‘Filorosso’ registra 417.000 spettatori con il 3,1%. Sul Nove ‘Little Big Italy segna ‘324.000 spettatori (2,1% ) e su Tv8 ‘The Karate Kid – Per vincere domani’ 298.000 spettatori con il 2,1%.  

Nella fascia access prime time, su Canale 5 ‘La Ruota della Fortuna’ conquista 4.649.000 spettatori e il 28,2%, mentre su Rai1 ‘L’Eredità Summer’ si attesta a 2.599.000 spettatori con il 15,8%. 

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