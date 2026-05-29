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Artigiani iraniani ad Anteprima d’estate, ‘da Milano messaggio di dialogo e lavoro tra popoli’

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Maggio 2026
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(Adnkronos) – Un saluto all’insegna del dialogo e del valore del lavoro artigiano ha accompagnato l’inaugurazione di ‘Artigiano in Fiera. Anteprima d’estate’, aperta oggi a Rho Fiera Milano, con la partecipazione degli artigiani iraniani presenti alla manifestazione. A nome della delegazione, nel testo letto da Eskafi Sabet, è stato rivolto “un saluto sincero e un ringraziamento” agli organizzatori e al pubblico, sottolineando come, “in un tempo segnato da dolore, preoccupazione e difficoltà”, la presenza a Milano assuma “un significato ancora più profondo”.  

Gli artigiani iraniani hanno evidenziato il valore dell’incontro tra culture e della “possibilità di viaggiare e vivere un contesto di bellezza come questo”, ma anche perché “essere qui significa continuare a credere nel valore del lavoro, dell’incontro tra persone e del dialogo tra culture”. Per l’occasione, hanno quindi aggiunto, “abbiamo portato con noi le nostre creazioni, le nostre tradizioni e il frutto del lavoro delle nostre mani, con il desiderio di condividere bellezza, artigianato e umanità”. 

Nel messaggio, infine, un ringraziamento al presidente Antonio Intiglietta, all’amministratore delegato Gabriele Alberti e allo staff della manifestazione “per aver creato uno spazio in cui popoli diversi possono incontrarsi nel rispetto reciproco e nella pace”.  

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