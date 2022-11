“Arte Anzio”: 11 novembre a Villa Sarsina la mostra con le opere di artisti contemporanei e del territorio

Finalmente Anzio si appresta a vivere con la presenza di associazioni culturali e di servizio presenti sul territorio, una stagione di eventi, di cui uno fra questi è rappresentato dalla Mostra “Arte Anzio” nel quale Venerdì 11 Novembre 2022 l’associazione “Noi per Anzio” con il patrocinio del Comune di Anzio, ha organizzato l’evento, che verrà ospitato all’interno della sala dell’androne di Villa Sarsina.

In questa location, saranno presentate al pubblico opere di giovani artisti anche del territorio, unitamente alle opere dei grandi artisti contemporanei.

Il Presidente dell’associazione “Noi per Anzio”, Laura Zecchinelli, spiega che ” la mostra, fortemente voluta dal comitato promotore dell’Associazione “Noi per Anzio”, nasce dalla volontà di promuovere e valorizzare la cultura sul nostro territorio, attraverso eventi come questo, nella suggestiva cornice di Villa Sarsina, creando così un’opportunità per i giovani artisti locali di essere cosi lanciati sul mercato”. Le opere in esposizione saranno presentate dal noto critico d’arte Roberto Litta. L’obiettivo della mostra prosegue il presidente Laura Zecchinelli è ” dare la possibilità di riscoprire grandi artisti del passato, come Cassinari, Fiume, Cascella, ecc. che hanno fatto molto per la cultura italiana e per l’arte e dare inoltre un’opportunità a giovani artisti contemporanei anche locali, di far conoscere le loro capacità espressive e la loro voglia di comunicare la bellezza attraverso l’arte”.

La mostra rimarrà aperta al pubblico per tutto il pomeriggio dell’11 novembre p.v. dalle 16.30 alle 19.30, presso la sala dell’androne di Villa Sarsina.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet

Mi piace: Mi piace Caricamento...