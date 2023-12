Arrivano le nuove versioni Special Edition di Kia Niro EV ed EV6

(Adnkronos) –

Kia Italia lancia le nuove versioni Special Edition di Niro EV ed EV6 per ampliare sempre di più l'offerta di mobilità sostenibile. Con Kia Niro EV si possono sceglere tre propulsori elettrificati altamente efficienti e offre un'incredibile autonomia a trazione completamente elettrica di 460 km (WLTP) grazie a 150 kW di potenza e ad una coppia di 255 Nm.

Niro EV utilizza una batteria agli ioni di litio da 64,8 kWh, che richiede solo 43 minuti per ricaricarsi dal 10-80% con un caricabatterie rapido CC. Le due nuove versioni si chiamano Niro EV Business Special Edition e Style Special Edition.

Sul fronte Kia EV6, il primo BEV progettato e sviluppato da Kia sulla piattaforma dedicata Electric-Global Modular Platform (E-GMP), Kia Italia ha pensato di inserire in gamma 2 nuove versioni, la Air Business e la Air Special Edition RWD e AWD.

A partire da questo mese di dicembre è stata poi introdotta una nuova formula flessibile di utilizzo della vettura, l’innovativo Kia Flex, che permette al cliente di scegliere la propria EV6 online e godersi la guida in abbonamento da un minimo di 6 fino a un massimo di 18 mesi. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

