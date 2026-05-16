Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Arisa e la vita da single: “Ho provato le app di dating, ma non fanno per me”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “L’amore? Non c’è niente, zero”. Così Arisa ha rivelato, ospite oggi a Verissimo, di essere single anche se spera, prima o poi, di trovare l’amore, quello vero.  

“Mi piacerebbe insomma…”, ha detto, facendo alcune ironiche allusioni sessuali. Poi, la cantante ha sottolineato di non avere rapporti occasionali: “Non mi vado a cercare la situazione, quindi quanti anni mi restano? Fino a quando si può copulare?”, ha scherzato la cantante, che oggi ha 43 anni.  

Arisa ha ammesso di aver provato in passato le app di dating: “Le mie amiche però mi hanno consigliato di iscrivermi alle app di incontri, ci ho provato, ho cominciato delle conversazioni, però poi non ce la faccio”, ha detto Arisa che, però, preferisce l’amore tradizionale e gli incontri romantici.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Anzio, Antonio Bufalari risponde alla Consigliera Regionale Eleonora Mattia

14 Dicembre 2018

Sla, Aisla: “Udienza da Papa Leone riconoscimento per la nostra comunità”

9 Maggio 2026

Festa del Cinema, “Ocean cleaner” vincitore del contest di Acea

17 Ottobre 2024
auto rubate

Latina, denunciato un italiano per evasione ed uno straniero per maltrattamenti in famiglia

4 Luglio 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno