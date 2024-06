Ariccia, Gianluca Guidi apre la nuova edizione di “Fantastiche Visioni” con “Sinatra – The man & his music”

Inizierà con uno spettacolo di teatro-canzone e un interprete d’eccezione la nuova edizione di “Fantastiche Visioni” – in programma dal 5 luglio al 2 agosto al Parco Chigi – attesa rassegna estiva che propone anche quest’anno un calendario ricco e variegato. Musica d’autore, teatro, cinema e grandi nomi del panorama culturale italiano e internazionale caratterizzano la programmazione di Arteidea Eventi e Servizi, con il contributo economico del Comune di Ariccia, nell’ambito del cartellone di “Ariccia da Amare 2024 – Night and Day”.

La manifestazione, per la direzione artistica di Giacomo Zito, comincia venerdì 5 luglio alle 21 con Gianluca Guidi e il suo “Sinatra. The man & his music. Dal jazz allo swing”, un racconto in prosa e musica nel quale l’attore sarà accompagnato da Stefano Sabatini al pianoforte, Dario Rosciglione al contrabbasso e Marco Rovinelli alla batteria. Un vero e proprio viaggio/tributo in onore del grande artista americano, incantando il pubblico, lui che negli ultimi anni ha conquistato spettatori di ogni età, registrando il tutto esaurito nei teatri italiani. In questo racconto in prosa e musica non mancheranno aneddoti sulla vita di Sinatra, dai rapporti con la famiglia Kennedy alle tormentate relazioni amorose, curiosità e l’immancabile (in questo caso un cameo) presenza “virtuale” nei racconti, del papà di Gianluca, Johnny Dorelli, che dopo aver vissuto a New York negli anni d’oro del dopoguerra, incide in Italia numerosi brani del nostro beniamino tradotti in lingua italiana. Una celebrazione ad un Mito dovuta. Per chi ha conosciuto l’epoca e quel mondo e per le più giovani generazioni che ancora non hanno avuto modo di incontrare Sinatra.

“Grazie a tutti coloro che ci hanno incoraggiato ad raggiungere il traguardo della XIV Edizione e che esprimono la loro stima: dalle istituzioni alla tanta gente in strada che ti ferma e ti chiede: “Quando si comincia?”. In un momento di crisi, vedere un’amministrazione comunale impegnata a salvaguardare e incrementare le iniziative artistiche, ci impone, in quanto operatori culturali, un’ulteriore assunzione di responsabilità. Siamo certi che la nostra iniziativa meriti questo impegno, perché il coraggio e la determinazione a investire seriamente nella cultura e nella creatività hanno sempre dato frutti sorprendenti e hanno fecondato di nuove energie e talenti i territori in cui si sono espressi, mettendo in moto meccanismi di valorizzazione e di crescita, anche economica. E poi il valore di ogni occasione di aggregazione collettiva intorno ad un evento artistico è quanto mai inestimabile: genera un’energia positiva, vitale, una partecipazione che potrei definire “la gioia di esserci”. Queste le parole di Giacomo Zito, direttore artistico di “Fantastiche Visioni”, in attesa della prima data.

Tutti gli spettacoli si svolgeranno nel Parco di Palazzo Chigi ad Ariccia (ingresso da Via dell’Uccelliera). L’ingresso (biglietto unico) è di € 5. Per info e prenotazioni sono a disposizione il numero di telefono 328 3338669 e l’e-mail preno@arteideaeventieservizi.it.