“Aria” è il singolo d’esordio di Valentina Indelicato

Da venerdì 15 novembre 2024 è in rotazione radiofonica “ARIA” (TRP Vibes / Track Records Productions) il primo singolo di VALENTINA INDELICATO, già disponibile sulle piattaforme digitali dall’8 novembre.

Il brano “Aria”, con musica di Giuseppe Furnari e testo di Giuseppe Cucè, prodotto da Riccardo Samperi, invita a riflettere sull’essenza della vita e sulla riscoperta della bellezza affrontandola in modo semplice, accarezzando la sfuggevole essenza e il segreto dell’esistenza nella fragilità del quotidiano, che dona in un mistero senza tempo l’inizio e la fine di tutto. Le sonorità della canzone intendono essere leggere e colme di limpide emozioni, libere come il vento e fresche come l’aria di una linfa vitale delicata e forte al tempo stesso, intrecciata indissolubilmente con l’irreversibile destino del mondo.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Questo brano è per me l’inizio di un velato nuovo, frequenze che vibrano e vivono di una riscoperta quotidianità, essenziale, dolce e profonda; un soffio di aria fugace, fresca e a tratti pungente come la vita.”

Ascolta ora il brano: https://lnk.dmsmusic.co/valentinaindelicato_aria

Il videoclip di “Aria”, diretto da Gianluca Scalia e girato alla Villa Bellini di Catania, racconta un viaggio introspettivo che parte da un luogo immaginario per poi approdare ad atmosfere più ricche d’aria e luce. La protagonista, Valentina, è sospesa tra ciò che sente dentro e ciò che vive e percepisce nella realtà. Il viaggio si conclude con la chiusura della scatola, che rappresenta i suoi pensieri e le sue sensazioni.

Guarda il videoclip su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=X-R_vLuK6PA

Biografia

Valentina Indelicato nasce a Catania il 05/11/2000 (23 anni) e fin da piccola mostra una propensione per il mondo delle arti, dalla danza al teatro e alla musica. Inizia a studiare pianoforte, spostandosi poi al violino e al canto insieme. È oggi studentessa al Conservatorio di Messina nei due corsi di laurea triennale di Violino e di Canto jazz, ed è laureata all’Università di Catania in Lingue per la comunicazione internazionale con il massimo della valutazione e lode. È stata premiata a luglio 2024 alla Camera dei deputati, a Roma, ottenendo il titolo di Eccellenza universitaria italiana per la sua carriera universitaria, ricevendo il Premio America Giovani.

Attualmente frequenta, insieme ai due corsi di laurea triennale in conservatorio, un master in Leadership per le relazioni internazionali e il Made in Italy. In campo musicale ha ottenuto, nel corso degli anni, diversi riconoscimenti e premi, nazionali e internazionali, sia in campo classico, come violinista, sia in campo pop, in qualità di cantante e di cantautrice. Ad oggi sta lavorando a un progetto musicale con Trp Music.

“Aria” è il singolo d’esordio di Valentina Indelicato disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dall’8 novembre 2024 e in rotazione radiofonica da venerdì 15 novembre.

