“FUORI”, IL NUOVO BRANO DI CICO

E’ disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming “Fuori”, il nuovo singolo di Cico, realizzato in collaborazione con Cata e Mickey Mouse, su etichetta Believe Music.

Il brano, un equilibrato mix di pop e trap, anticipa il primo album ufficiale di Cico, prossimamente in uscita.

Cico ha dichiarato: “‘Fuori’ è un inno al mio cambiamento personale; per via di compagnie, relazioni e avvenimenti accaduti durante il corso della mia vita; uno sfogo all’avercela fatta sotto questo punto di vista. Raccontare che una cattiva persona non influenza più la propria vita è una soddisfazione. Il testo discosta dai soliti testi rap o trap. Il singolo tratta sonorità pop mischiate alla trap e con un outro da film, diretto e prodotto da Mickey Mouse, scritto in chiave ambient, come se fosse una colonna sonora che chiude questa storia ma che dà un seguito ai prossimi singoli racchiusi all’interno del mio nuovo progetto discografico”.

Ciro Papa, in arte Cico, inizia ad appassionarsi alla musica, in particolare al Pop, grazie al suo idolo: Michael Jackson. All’età di 13/14 anni allarga i propri orizzonti ed incomincia ad apprezzare la musica rap ascoltando Fabri Fibra, Emis Killa, Guè e altri artisti. All’età 15 anni, per gioco, inizia a scrivere testi e successivamente, spronato dal suo migliore amico, decide seriamente di cantare.

Supportato dai suoi genitori, Ciro inizia ad incidere le prime canzoni fino a raggiungere interessanti risultati: la pubblicazione del singolo “Culla” (Febbraio 2022) ottiene 39 mila ascolti su YouTube e 5 mila su Spotify; sempre nel 2022, il brano “0 Grammi” realizza su Spotify 33 mila ascolti e, successivamente il singolo “Pressing” totalizza 114 mila ascolti in pochissime settimane. Dopo la pubblicazione del singolo “Wannabe” (37 mila ascolti su Spotify), Ciro, in comune accordo con il collaboratore e produttore Dende4, decide di cambiare strada e dedicarsi ad altri generi ed intraprende la collaborazione con Mickey Mouse. La chimica tra i due artisti è evidente nel brano “Voglio solo $$$” (Gennaio 2023), che vanta 50 mila ascolti.