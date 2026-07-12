Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Argentina, Messi litiga con l’arbitro: “Non mancarmi di rispetto”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Luglio 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Lionel Messi litiga con l’arbitro durante Argentina-Svizzera. Oggi, domenica 12 luglio, l’Albiceleste ha sfidato la Nazionale elvetica nei quarti di finale dei Mondiali 2026, in una partita estremamente fisica e nervosa, piena di episodi arbitrali. Durante il corso del primo tempo il capitano dell’Argentina ha avuto un’accesa discussione con il direttore di gara, il portoghese Pinheiro. 

Intorno alla metà del primo tempo, all’ennesima entrata dura ai suoi danni dei calciatori svizzeri, Messi si alza e va a colloquio con l’arbitro, che però non usa un tono che piace al fuoriclasse dell’Inter Miami. “Parlami correttamente, non mancarmi di rispetto”, ha detto Messi al direttore di gara, secondo quanto ricostruito da Espn, “io ti sto parlando con rispetto”. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Luglio 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Serie A, oggi Torino-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla

24 Maggio 2026

Usa-Iran, negoziati in bilico dopo le minacce di Trump: “Se chiudete Hormuz vi distruggo”

22 Giugno 2026

Ungheria, finisce l’era Orban. Trionfo Magyar: “Vittoria storica, liberato il Paese”

13 Aprile 2026

Intelligenza Artificiale, il dossier Altman è ancora oscuro ma per gli esperti l’Ue ora deve correre

21 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno