Ardea, torna a riunirsi la Commissione Trasparenza

Doppia seduta per la Commissione Controllo e Garanzia ad Ardea, la prossima settimana. Il Presidente Luca Vita ha infatti convocato i colleghi commissari martedì pomeriggio alle ore 17:00 per iniziare ad analizzare l’effettiva esecuzione di quanto previsto dall’appalto sulla raccolta dei rifiuti. E giovedì pomeriggio alle ore 16:00 per far luce sul calcolo della TARI 2023.

“Iniziamo con due questioni importanti e urgenti, la serie di riunioni della Commissione Trasparenza che abbiamo in mente di effettuare a partire da questo autunno – commenta il Presidente Vita – è passato ormai più di un anno dall’insediamento dell’Amministrazione Cremonini e credo sia opportuno non solo esaminare l’andamento di alcuni settori cruciali – come quello relativo all’ambiente e al servizio di raccolta dei rifiuti – ma anche alcune delle scelte assunte negli ultimi mesi e che hanno comportato spesso nei cittadini e nelle cittadine disorientamento e talvolta proteste, come avvenuto con gli aumenti della TARI registrati a partire dall’estate”.

Con le due convocazioni di inizio ottobre salgono a cinque le riunioni della Commissione Trasparenza dall’avvio della consiliatura. Un numero di certo inferiore a quanto voluto dallo stesso Presidente: “Nell’ultimo consiglio comunale il collega Martinelli, ma anche diversi consiglieri della maggioranza hanno lamentato la difficoltà da parte degli uffici di dar seguito a richieste di accesso agli atti o interpellanze e interrogazioni. Una criticità attribuita a difficoltà organizzative e mancanza di personale, che però condiziona pesantemente anche l’attività di vigilanza e monitoraggio affidata (anche) alla Commissione Controllo e Garanzia. Una questione, questa, che abbiamo voluto porre all’attenzione dell’Amministrazione anche per poter assolvere con serietà il mandato che abbiamo ricevuto da parte di chi si è recato alle urne un anno fa”.