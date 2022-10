Ardea, convocata commissione trasparenza

È stata convocata per martedì 11 ottobre 2022, alle ore 18:00, la prima seduta – dopo l’elezione del Presidente e del Vicepresidente – della VII Commissione consiliare “Controllo e Garanzia” del Comune di Ardea.

All’ordine del giorno gli atti di nomina del Nucleo di Valutazione (NdV o NIV) predisposti dall’Amministrazione nelle scorse settimane. Lo scorso 28 settembre, con un proprio decreto, il Sindaco Cremonini ha infatti scelto come componenti del NdV per i prossimi cinque anni il dott. Massimo Cervoni (che ne è anche Presidente), l’avv. Silvana Rosato e il dott. Giampiero Castriciano, già candidato sindaco del partito Amici per l’Italia alle ultime elezioni amministrative, nel giugno scorso.

Il Nucleo di Valutazione è un organismo che ha il compito di supportare l’Amministrazione nella misurazione e nella valutazione delle performance del Comune, fornendo pareri vincolanti al Sindaco e alla Giunta.

“Da più parti sono stati sollevati dubbi sull’opportunità politica e anche sulla regolarità della nomina dei componenti del NIV – commenta il Presidente della VII Commissione, Luca Vita – onestamente credo che la scelta di indicare un politico come Castriciano per un ruolo tecnico non aiuti. Ma prima di entrare nel merito delle valutazioni politiche, credo sia innanzitutto necessario esaminare la correttezza degli atti, comprendere se i passaggi previsti dalla legge siano stati rispettati. Anche per evitare possibili ricorsi o nuove cause contro l’Ente, in un momento – tra l’altro – in cui l’ufficio che si occupa di contenziosi risulta drammaticamente privo di personale dedicato”.

