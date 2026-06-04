Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Arcivescovo Washington, rimosso esorcista per dichiarazioni su Ufo: cosa ha detto

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Il cardinale Robert McElroy, arcivescovo di Washington, ha rimosso monsignore Stephen Rossetti, sacerdote della diocesi di Syracuse (New York), dall’incarico di esorcista dell’arcidiocesi di Washington, ponendo fine anche a ogni affiliazione tra l’arcidiocesi e il Saint Michael Center for Spiritual Renewal, con sede a Washington. Lo rende noto l’arcidiocesi di Washington in una dichiarazione. 

Alla base della decisione, alcune dichiarazioni di mons. Rossetti che collegano gli Ufo alla presenza demoniaca e il recente utilizzo dei social media da parte del Centro.  

“Le dichiarazioni fatte da mons. Rossetti che collegano gli Ufo alla presenza demoniaca e il recente uso dei social media da parte del Centro minano gravemente l’insegnamento molto preciso della Chiesa sul diavolo, sui demoni e sull’esorcismo”, spiega il card. McElroy nella nota diffusa dall’arcidiocesi.  

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla4 Giugno 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Caos Roma-Lazio, Sarri all’attacco: “Se si gioca domenica alle 12 non vado, fossi il presidente non presenterei la squadra”

13 Maggio 2026

Covid, Usa raccomandano le mascherine. E in Italia? Ecco cosa dicono gli esperti

13 Dicembre 2023

Inter campione d’Italia, la cavalcata-scudetto dei nerazzurri di Chivu

3 Maggio 2026

Adinolfi denuncia ‘Le Iene’: “Contro di me agguati ad personam”

14 Aprile 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno