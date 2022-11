La XXVI edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, svoltasi sabato 26 novembre, in 29 punti vendita del territorio di Aprilia e Ardea, è stato un grande successo soprattutto per il grande cuore delle persone, sia dei donatori sia di tantissimi volontari, in un grande spettacolo di gratuità che ha evidenziato la solidarietà e la sensibilità per la condizione di disagio sociale di molti, nonostante le grandi difficoltà dovuti ai vari fattori contingenti, Coronavirus, guerra in territorio Ucraino, inflazione , etc.. In tale territorio sono stati 550 i volontari di 30 Organizzazioni che hanno permesso di raccogliere circa 14.000 Kg di prodotti alimentari. “Tali prodotti, spiega Il il responsabile di area Banco alimentare Salvatore Giuseppe Saraniti, depositati ad Aprilia, nel magazzino regionale del Banco presso i locali dell’ex Claudia di via Pontina, in concessione da parte dell’Amministrazione Comunale, alla quale va il nostro continuo plauso e riconoscenza, saranno distribuite alle strutture caritative convenzionate con il Banco Alimentare del Lazio che assistono quasi 5.000 persone del territorio. Per il successo della Colletta , il Banco Alimentare del Lazio ringrazia le persone che hanno donato i prodotti, superando notevoli diffidenze e difficoltà economiche, ed alle associazioni ed organizzazioni , laiche, cattoliche, evangeliche, musulmane, ortodosse, civili e militari, che hanno collaborato alla riuscita, dando prova di superamento di barriere, operando nella condivisione dei bisogni in un gesto di gratuità. “CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA”.

Un grande ringraziamento quindi alle sottoelencate associazioni, ed Enti senza delle quali non sarebbe stato realizzabile in modo così efficiente e partecipativo tale evento. Un ringraziamento particolare , per il valore formativo del gesto proposto, va alle insegnanti ed agli studenti dell’Istituto Alberghiero Apicio Colonna Gatti di Anzio Nettuno . Grazie di cuore a tutti”.

Hanno partecipato:

Ass. CONITA • Ass. don Angelo Zanardo • AGPHA • Ass. Laeta Corda • Ass. Nazionale Carabinieri • Ass. Al Mouhajer • Azione Cattolica Montarelli • Azione Cattolica San Michele • C.B. Rondine protezione Civile • Caritas Vicariale Aprilia (11 Parrocchie) Caritas Regina Pacis Ardea • Centro di Solidarietà “San Benedetto” • Comunione e Liberazione • Croce Rossa Italiana Comitato di Aprilia • Croce Rossa Italiana Comitato di Ardea • CSI Dialogo APS • Istituto per la Famiglia Maranatà • Scout FSE “Campoleone 1” • Coop. Lautari Ardea • Caritas S.Pietro Apostolo Ardea • Prot. Civ. Nereo Rocco Ardea

