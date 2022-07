Aprilia: presentati i primi tre progetti finanziati dal Pnrr

Presentati nel pomeriggio di ieri, in un incontro pubblico presso la sala consiliare “Luigi Meddi” di piazza Roma, i primi tre progetti relativi alla Rigenerazione urbana e finanziati con il Pnrr.

L’incontro ha visto la presenza del sindaco di Aprilia Antonio Terra, dell’assessora ai Lavori Pubblici Luana Caporaso, del dirigente di Settore Paolo Terribili e dell’architetto Eleonora Pasqual. In sala per spiegare i progetti, i tecnici Gianpaolo Brilli, Annalisa Nicolò e Gina Luigi Bianchini. Presenti in aula anche gran parte della maggioranza di governo, diversi Comitati di quartiere e molti cittadini.

“Inauguriamo un lungo percorso amministrativo che permetterà alla città di cogliere una opportunità di crescita e sviluppo che definirei storica, ha dichiarato il primo cittadino Terra, l’amministrazione è stata in grado di recepire finanziamenti per circa 40 milioni di euro che andranno a sostenere non solo progettualità infrastrutturali ma che riguarderanno anche altri settori quali ad esempio i Servizi sociali”.

L’incontro di ieri ha presentato nello specifico interventi di riqualificazione dei parchi urbani “Falcone e Borsellino” e “Bridgestone”; della realizzazione di un parco lineare attrezzato lungo la zona di viale Europa e della rifunzionalizzazione dell’area comunale sita in via Orazio con relativa realizzazione, a Campoverde, di un parco pubblico.

“In questi anni abbiamo effettuato delle vere e proprie analisi sull’interno territorio cittadino registrando le esigenze sia del centro città che della periferia – ha aggiunto il sindaco Terra – oggi ci siamo fatti trovare pronti con la sfida del Pnrr riuscendo a farci finanziare molti progetti alcuni dei quali già partiti e altri sul punto di spiccare il volo. Questo però non ci basta, gli uffici stanno predisponendo progettualità molte delle quali saranno finanziate”.

“La soddisfazione, per il lavoro fin qui condotto, è molta – ha aggiunto l’assessora ai Lavori Pubblici Luana Caporaso – siamo tra i primi comuni ad avviare progetti sul Pnrr e questo conferma la bontà del lavoro svolto. I tre progetti, continua, toccano questioni da tempo sentite dalla città. Nel plaudire il loro operato voglio ringraziare, sentitamente, tutti i tecnici e tutti gli uffici che hanno lavorato sulle progettualità. Andiamo avanti così”.

Nello specifico, i tre interventi che saranno consegnati alla città entro l’anno riguardano: la rifunzionalizzazione e riqualificazione delle aree verdi comunali degradate del parco “Falcone e Borsellino” e del parco “Bridgestone” nella zona di Selciatella ai fini della promozione delle attivita’ ricreative all’aperto e di aggregazione Sociale. La rifunzionalizzazione dell’area comunale sita in via Orazio, in località’ Campoverde, attraverso interventi di trasformazione in spazi a verde pubblico e da destinare ad aggregazione sociale e lavori di trasformazione delle aree oggetto di degrado lungo l’asse di viale Europa attraverso la rinfunzionalizzazione in parco lineare attrezzato.

