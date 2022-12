Aprilia: incontro con consorzi e comitati

Prosegue il piano di riqualificazione del territorio da parte dell’amministrazione comunale che nelle scorse ore ha incontrato consorzi e comitati di quartiere per fare il punto sulla situazione attuale alla luce delle progettualità già messe in campo, quelle in rampa di lancio e le opportunità targate Pnrr. Al centro del confronto la pianificazione urbana del territorio, le opere di urbanizzazione, gli interventi per la riduzione del rischio di allagamenti e la messa in sicurezza di ponti e fossi dell’intera municipalità. Progetti che l’amministrazione comunale sta portando avanti di concerto con la comunità, frutto del lavoro condotto in questi mesi dall’URPA attraverso il confronto con il coordinamento dei consorzi e delle borgate di Aprilia. Piano che punta al coinvolgimento diretto degli abitanti delle periferie nella complessa opera di riqualificazione, sia attraverso la costituzione di un Albo Comunale dei Consorzi per il recupero urbano delle periferie, sia mediante nuovi strumenti di partecipazione diretta alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria. “La mole di lavoro messa a regime è piuttosto cospicua, ricorda l’assessora alle Grandi opere Luana Caporaso, solo relativamente al piano di risanamento igienico sanitario parliamo ad esempio della realizzazione della rete fognaria a Campo di Carne e del collegamento dell’infrastruttura al collettore di zona, del potenziamento del depuratore di via del Campo che porterà la sua capacità a 120 abitanti equivalenti, del depuratore di Campoverde e della realizzazione della rete fognaria di Campoleone e di via Guardapasso e vie limitrofe. Una serie di interventi che faranno fare alla città un vero e proprio scatto in avanti sul terreno della riqualificazione”. Nel quadro rientrano anche le recenti gare di appalto finanziate dal Pnrr.

“La nostra amministrazione, spiega la Caporaso, è stata in grado di intercettare importanti finanziamenti erogati dal Piano di ripresa e resilienza che permetteranno di intervenire in diversi quadranti della città. Gli interventi mandati a gara recentemente coprono diverse aree di competenza e riguardano la realizzazione di parchi e aree comunali, la costruzione di piste pedo-ciclabili e la riqualificazione del territorio in termini di riduzione del rischio di allagamenti in località Isole, Frassineto, via Carroceto, Campoverde e Aprilia Nord. Il piano, inoltre, relativamente alla cosiddetta Rigenerazione urbana, prevede la messa in sicurezza di molti ponti e fossati della municipalità urbana ed extraurbana. Questa prima parte di appalti targati Pnrr rappresentano un’opportunità storica per la città di Aprilia, aggiunge l’assessora Luana Caporaso, la nostra missione è coglierla per contribuire alla crescita del nostro territorio, svilupparlo e metterlo in sicurezza”. Il capitolo della Rigenerazione urbana, inoltre, sta portando in dote interventi al quartiere Toscanini per lavori di riqualificazione lungo l’asse di viale Europa attraverso la realizzazione di un parco attrezzato e di una pista pedo-ciclabile e interventi nella storica borgata di Campoverde con la rifunzionalizzazione dell’area comunale in via Orazio con relativa realizzazione di un parco pubblico. “Siamo soddisfatti del percorso effettuato con il coinvolgimento diretto dei cittadini, attraverso la presenza di consorzi e comitati di quartiere e strumenti di partecipazione innovativi, conclude la Caporaso, abbiamo davanti una stagione importante per la crescita del nostro territorio, cruciale, non dobbiamo mancare questi appuntamenti”.

