Aprilia: al via il Progetto “PRIMA Il Lavoro”

Il 16 dicembre 2022 alle ore 9:30 presso la sala consiliare “Luigi Meddi” ad Aprilia verranno presentate le attività del Progetto PRIMA Il Lavoro. La giornata verrà dedicata innanzitutto alla presentazione dei risultati dei laboratori di occupabilità svolti nell’ambito del progetto Bussola e vedrà la partecipazione dei referenti istituzionali dei Comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima.

Le attività laboratoriali, che hanno visto la partecipazione di 9 cittadine straniere residenti nei Comuni di Cisterna di Latina e di Aprilia, saranno presentate dai referenti dell’ente Compagnia del Sapere di Aprilia, che ha gestito questa parte del Progetto PRIMA il Lavoro per conto del Distretto LT1.

Nel percorso progettuale, denominato “Bussola”, sono stati realizzati laboratori di flower design e sartoria, oltre ad incontri di orientamento e counseling, formazione di base sull’autoimprenditorialità, lezioni di lingua italiana. Le allieve avranno modo di raccontare al pubblico la propria esperienza e, a conclusione del percorso svolto, riceveranno gli “attrezzi del mestiere” necessari per proseguire nella pratica delle abilità acquisite: per il flower design verrà fornito un kit per la creazione di composizioni floreali, mentre alle partecipanti al laboratorio di sartoria verrà consegnata una macchina per cucire.

Sempre nel corso della mattinata, verrà presentata ufficialmente la Guida Multilingue ai Servizi del Distretto LT1 realizzata per agevolare la conoscenza dei servizi presenti sul territorio distrettuale e favorire l’inclusione sociale e l’integrazione delle persone provenienti da Paesi Terzi. La Guida, realizzata in collaborazione con l’Associazione Reti di Giustizia Il Sociale contro le mafie, già fruibile in formato elettronico, è in distribuzione anche in formato cartaceo.

La Guida, oltre che in italiano, è tradotta in inglese, francese, hindi, punjabi e ucraino, ed è scaricabile dai seguenti link:

http://www.comune.cisterna-di-latina.latina.it/doc/GUIDA_PRIMA_WEB.pdf

https://static.comune.aprilia.lt.it/uploads/2022/07/GUIDA-PROGETTO_WEB.pdf

