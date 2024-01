Apple Vision Pro, Netflix non ci sarà

(Adnkronos) – Netflix ha confermato che non lancerà una app del proprio servizio di streaming per Apple Vision Pro, il visore per realtà mista della Mela che debutterà negli States il 2 febbraio. Le recenti dichiarazioni di Netflix hanno confermato che la mancanza di interesse dell'azienda per il nuovo dispositivo va oltre quanto inizialmente previsto. In una dichiarazione a Bloomberg, Netflix ha confermato che non permetterà neanche l'uso della versione iPad della sua app sul nuovo Apple Vision Pro. Questa decisione lascia intendere una marcata indifferenza verso la nuova piattaforma di Apple. Il nuovo dispositivo di Apple, il Vision Pro, ha la capacità di eseguire oltre un milione di app per iPhone e iPad disponibili sull'App Store, grazie a una modalità di compatibilità che visualizza le app come mini-finestre nello spazio virtuale dell'utente. Tuttavia, gli sviluppatori hanno la possibilità di scegliere se supportare o meno questa funzionalità. Netflix ha confermato la sua scelta di non partecipare, indirizzando i clienti verso l'accesso al sito web di Netflix tramite il browser web Safari. Nonostante l'assenza di Netflix, Apple ha ottenuto il supporto della maggior parte degli altri grandi servizi di streaming. Alcuni offrono app native per visionOS, mentre altri propongono l'esperienza dell'app per iPad. Di conseguenza, Apple Vision Pro avrà a disposizione sin dal lancio Disney+, HBO Max, Amazon Prime Video, Paramount+, Peacock e altri. Disney si è addirittura impegnata a offrire alcuni dei suoi film in 3D per la prima volta, offrendo agli utenti di Apple Vision Pro un'esperienza simile a quella del cinema per titoli come Avatar. Naturalmente, l'app Apple TV integrata porterà il servizio di streaming di Apple, Apple TV+, al visore, inclusi alcuni nuovi originali di Apple Immersive Video che permetteranno un'esperienza video a 8K e 180 gradi, disponibile esclusivamente su Apple Vision Pro. Anche il negozio di film dell'app TV includerà più di 150 titoli in 3D al lancio. Apple Vision Pro sarà disponibile per i preordini da questo venerdì solo negli USA, partendo da un prezzo di 3.500 dollari. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

