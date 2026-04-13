Apple, quattro possibili design per gli occhiali smart

(Adnkronos) – Il mercato degli occhiali intelligenti sembra destinato a diventare il prossimo terreno di scontro tra i colossi tecnologici, con Apple pronta a lanciare una sfida diretta a Meta. Secondo le recenti indiscrezioni diffuse dall’analista di Bloomberg Mark Gurman, la società californiana sta attualmente testando quattro differenti varianti di design per i suoi futuri smart glasses. Il progetto si concentra su un hardware privo di display, puntando con decisione sull’integrazione estetica e sulla portabilità quotidiana, cercando di replicare il successo dei modelli che hanno già aperto la strada in questo segmento.

La diversificazione delle montature rappresenta l’elemento centrale dell’attuale fase di sviluppo. Tra i modelli presi in esame figura una struttura rettangolare dalle dimensioni importanti, chiaramente ispirata alle linee dei celebri Ray-Ban Wayfarer. In alternativa, i laboratori di Cupertino stanno lavorando a una versione più snella e minimalista, che ricalca fedelmente il design degli occhiali abitualmente indossati dal CEO Tim Cook. Questa doppia anima del design suggerisce l’intenzione di coprire sia il segmento degli accessori di tendenza sia quello dei prodotti più sobri e professionali.

Oltre alle soluzioni geometriche, la sperimentazione di Apple include proposte dalle forme più morbide, con l’obiettivo di adattarsi alla varietà dei lineamenti degli utenti. I test riguardano infatti montature ovali o circolari, declinate in due varianti: una più voluminosa e l’altra più piccola e raffinata. Sebbene il design definitivo non sia ancora stato deciso, la possibilità di commercializzare più versioni contemporaneamente indica la volontà di offrire una personalizzazione profonda, trasformando la tecnologia indossabile in un vero e proprio elemento di stile personale.

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