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Appalti, Gaggeri (Ordine ingegneri Milano): “Stazioni appaltanti e imprese facciano squadra”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Maggio 2026
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(Adnkronos) – “Questo convegno per noi esprime la speranza e un’idea che stazioni appaltanti e imprese, tramite il project management e altre metodologie, possano fare squadra insieme, come accade in giro per il mondo”. Lo ha detto Luigi Gaggeri, vice presidente Ordine ingegneri Milano, durante il seminario “Aspetti gestionali nella pubblica amministrazione – Le metodologie per un efficace coordinamento dei pubblici appalti” organizzato oggi dall’Ordine degli ingegneri della Provincia di Milano a Palazzo Reale. Il vicepresidente è intervenuto nel panel intitolato “Project management, RUP e Pubblica Amministrazione”. 

“Questa ‘comakership’, ossia fare le cose insieme come squadra, è espressa chiaramente anche nel d.lgs 36 del 2023 (il nuovo Codice dei contratti pubblici) e già nel d.lgs 50 del 2016, entrambi regolatori degli appalti pubblici – aggiunge – Stiamo cercando di portare avanti questo progetto con diversi eventi, come questo convegno”. 

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