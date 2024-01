Anzio, un successo il “Pranzo della Befana” dell’Associazione Pappagalli in Volo

Il 5, 6 e 7 gennaio, Anzio non è stata una località itinerario, ma è diventata una vera e propria casa calda e accogliente per gli amici dell’associazione Pappagalli in Volo che da anni studia, salva e prende cura di molti uccelli neorniti che fanno parte integrante di tante famiglie italiane.

Si tratta di un’associazione culturale/didattica senza fini di lucro, con una struttura “leggera” per poter contenere al massimo i costi di gestione ed essere in grado di destinare la maggior parte dei ricavi alle iniziative rivolte agli amati “pennuti”.

Un lavoro importante, dove vengono curati molti “pappagalli” da gestioni non corrette che spesso hanno portato a conseguenza gravi come problemi comportamentali e/o altre patologie grazie all’immenso amore di tanti professionisti che amano queste magnifiche creature impegnandosi su più fronti nella divulgazione, tutela, conservazione, gestione quotidiana e valorizzazione di questi splendidi animali.

Grazie alla straordinaria partecipazione di molti residenti, l’associazione, è riuscita a trasformare questi giorni in un abbraccio collettivo di gratitudine e affetto. Durante il recente evento “Pranzo della Befana”, l’associazione ha vissuto momenti magici grazie alla presenza di tanti amati pappagalli.

“È davvero emozionante raccontare come l’Associazione abbia saputo crescere e fiorire, diventando un punto di riferimento per chi, come noi, condivide la vita con questi splendidi pennuti – dichiarano gli amici e associati di Roma e provincia – Queste festività hanno assunto un significato speciale, unendo persone e animali in un’atmosfera di gioia e condivisione. Un ringraziamento particolare va ai proprietari del locale TheBurgers. La loro ospitalità non solo ha reso possibile l’evento, ma ha anche dimostrato come la nostra comunità possa essere inclusiva e accogliente”.

“Un sincero grazie a voi, amici e sostenitori, che rendete possibili questi incontri – concludono – È con entusiasmo che guardiamo avanti, pronti a continuare questo viaggio insieme, imparando e condividendo le innumerevoli gioie che i pappagalli ci regalano. Vi invitiamo a unirvi a noi in queste avventure future, per scoprire insieme la bellezza e l’unicità del mondo dei pappagalli”.