ANZIO: PIRATA DELLA STRADA TRAVOLGE UNA RAGAZZA A CAVALLO, FERITA UNA 22ENNE DI ARDEA, MORTO L’ANIMALE [FOTO]

Per chi non sapesse cosa è successo , voglio raccontargli e voglio CHIEDERE AIUTO per fare giustizia. Domenica pomeriggio ero a fare una serena passeggiata insieme alla mia cavalla e un’altra ragazza sempre a cavallo , stavamo rientrando in maneggio mancavano pochissimi metri, avanti a me in macchina avevo mia mamma e mia sorella che contente stavano facendo varie foto a me e al mio angelo, finché si è interrotta questa pace e felicità da una automobile ” AUDI Q2 BLU SCURO” nuovo modello , guidata da una feccia umana , che vedendoci ha deciso di accelerare e prenderci in pieno a velocità elevata . HO RISCHIATO LA MORTE , La mia amata cavalla ha subito la botta per prima salvandomi la vita , io sono ora in ospedale con un trauma cranico e con tutto il corpo contuso… le conseguenze le vedremo poi se ce ne saranno . Ringrazio il signore di essere ancora qui , ma maledico chi era alla guida ogni santo giorno . Hai strappato via una parte di me , la mia famiglia è ancora sotto shock. VI PREGO SE AVETE NOTIZIE POTETE FARE DEPOSIZIONE ANCHE IN FORMA ANONIMA