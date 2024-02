Anzio: Gabriele Marconi in “Uno, Qualcuno Cento Voci”

TEATRO UNIKO – Lavinio/Anzio

Venerdì 16 Febbraio 2024 – ore 21.00

Gabriele Marconi in “Uno, Qualcuno Cento Voci”

Tra cabaret e imitazioni, la comicità di Gabriele Marconi (Noto al pubblico televisivo per le sue imitazioni in molti programmi di successo) non ha confini: infatti si può ridere degli altri e di noi stessi, mentre personaggi della politica, del giornalismo, della musica e dello sport possono risultare più comici di chi cerca di far ridere per mestiere. E, in questo intreccio di battute e situazioni, anche il pubblico riuscirà a rubare la scena e, soprattutto, qualche segreto da imitatore allo stesso Marconi, al quale non rimarrà che congedarsi con un toccante momento di riflessione finale.

Estrazione a fine spettacolo!!

Prenota il tuo posto al 347 6644361