Anzio: Corso Gratuito di Radionica e Radiestesia I° livello

In occasione del Natale ormai alle porte, grazie al progetto Oriente e Benessere Accademia delle Arti Centro Studio Olistico di Natascia e Romina Malizia, è arrivata sul territorio la Scuola Olistica Mitakuye Oyasin. Il Direttore della scuola Emiliano Amici in accordo con Natascia e Romina, ha deciso di promuovere le proprie attività e la diffusione della conoscenza legata alla Radionica e la Radiestesia, omaggiando tutti coloro che passeranno a trovarli durante il Corso di Radionica e Radiestesia Cabalistica di I° livello, sabato 2 dicembre. Verrà regalato il “Corso di Radiestesia e Radionica di I° livello” a tutti coloro che verranno a ritirare il buono omaggio, il Corso si svolgerà online ed è totalmente gratuito ed accessibile, si avranno a disposizione video e materiale didattico, dispense ed una certificazione finale. Chiunque desidera ricevere il Corso Gratuito potrà ritirare il voucher omaggio il 2 dicembre dalle ore 9.00 alle 18.00, presso l’Associazione Culturale Lavinia Litora, Via Volturno 2B (Villa Claudia – Anzio). Coloro che vorranno porre delle domande ed avere chiarimenti potranno parlare direttamente con Emiliano.

Emiliano, ma che cosa sono la Radiestesia e la Radionica? La Radiestesia e la Radionica sono due discipline affascinanti che si occupano di percepire e influenzare energie sottili, spesso invisibili, che circondano il nostro mondo. Queste pratiche hanno radici antiche e sono state utilizzate in diverse culture per scopi di diagnosi, guarigione, ricerca d’acqua e altro ancora. La radiestesia è l’arte di percepire e misurare le radiazioni o le energie sottili utilizzando strumenti o il proprio corpo come sensore. Il termine “Radiestesia” deriva dalla combinazione di due parole: “radius” (raggio) e “aisthesis” (sensazione), indicando la capacità di percepire le radiazioni attraverso le sensazioni. I radiestesisti, noti anche come “dowsers,” utilizzano strumenti come pendoli, aste o persino le proprie mani per rilevare energie sottili. La pratica più comune è la ricerca d’acqua, in cui il radiestesista cerca sorgenti d’acqua sotterranee. Tuttavia, la radiestesia può essere applicata anche in campo medico, agricolo e geologico. La radionica è un’arte più complessa che si basa sull’idea che sia possibile influenzare le energie sottili per scopi specifici. In Radionica, gli operatori utilizzano apparecchiature specializzate chiamate “radionici” per amplificare, modificare o trasmettere energie sottili. Questi dispositivi spesso includono una serie di antenne, circuiti elettronici, e simboli che rappresentano gli obiettivi desiderati. Vieni a ritirare il voucher del corso gratuito sabato 2 dicembre a Villa Claudia. Info: 328.9712092