Anzio: Conferenza gratuita “Vite Passate”

Anzio: Vite Passate

Per capire chi eri, per scoprire chi sei.

Conferenza gratuita “Vite Passate”, a cura dell’Ipnotista Michele D’Auria. La regressione alle Vite Passate è un metodo di ipnosi non terapeutica che permette di accompagnare la persona a conoscere chi era nelle vite passate recuperando memorie e ricordi importanti. E’ possibile comprendere così come i blocchi, le fobie, le ansie ,le difficoltà relazionali, la rabbia ed il dolore, siano in stretto legame con le esperienze di vite passate, che sono rimaste impresse nella memoria profonda del nostro inconscio. Nel corso della conferenza, si esamineranno i diversi metodi di approccio alla conoscenza delle vite precedenti, iniziando con brevi esercizi di meditazione guidata per rinforzare la concentrazione e l’immaginazione per poi passare all’apprendimento delle prime e facili tecniche di ipnosi finalizzate alla Regressione alle Vite Precedenti. La conferenza sarà a numero chiuso e pertanto, per permettere a tutti di usufruire di uno spazio didattico adeguato, si raccomanda una conferma della partecipazione. Il Relatore sarà Michele d’Auria, Ipnotista professionista della NGH con specializzazione alla regressione alle vite precedenti, nonché premiato con il “Merlin Award” nel 2017 e nel 2020 come miglior Ipnotista dell’anno. Operatore olistico professionista certificato dalla SIAF, Counselor certificato CONI, Formatore di Life Coach e Mental Coach certificato CONI. Titolare del Centro Studi Olistico Saisei nel quale aiuta le persone a ritrovare la strada e superare blocchi personali. L’incontro si svolgerà domenica 9 luglio dalle ore 18 alle 20, presso il Grand Hotel dei Cesari (via Mantova, 3 – Anzio). Chiunque può partecipare gratuitamente, essendo posti limitati basta la prenotazione al 328.9712092.

Sito: Michele d’Auria