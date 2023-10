Anzio, carabinieri incontrano gli studenti dell’istituto Apicio-Colonna-Gatti

I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno tenuto un incontro presso l’auditorium dell’istituto scolastico Apicio – Colonna – Gatti, rientrante nel progetto “Bullismo ON/OFF” organizzato e coordinato dai professori.

L’incontro, al quale hanno partecipato tutte le classi prime, per un totale di circa 250 studenti, si è incentrato su temi riguardanti la cultura della legalità, con particolare riferimento ai fatti che quotidianamente accadono nel territorio; il bullismo e il cyber-bullismo, in tutte le loro sfaccettature, spesso riconducibili a condotte penalmente rilevanti; le truffe in danno di anziani, affinché i giovani possano riportare ai loro nonni i consigli per prevenire questa fattispecie di reato.

Nel corso della giornata sono stati proiettati anche alcuni video istituzionali dell’Arma dei Carabinieri e sono stati sensibilizzati i presenti a porgere la massima attenzione alle dinamiche che possono verificarsi tra i banchi di scuola.

L’occasione è stata anche propizia per presentare e donare all’istituto la graphic novel “Le stelle di Dora”, contenente le sfide del Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa ed edito in occasione del quarantesimo anniversario della sua scomparsa.