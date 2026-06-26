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Anziano morto nell’incendio del suo appartamento a Lomazzo, vicino di casa fermato per omicidio

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Giugno 2026
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(Adnkronos) – Un uomo di 42 anni è stato fermato per l’omicidio volontario di Giovanni Amenta, il 72enne morto nel rogo divampato nel suo appartamento di Lomazzo (Como) nella notte tra il 24 e il 25 giugno. 

A cospargere di benzina la porta di casa e ad appiccare le fiamme – secondo quanto ricostruito dai carabinieri del comando provinciale di Como, che indagano coordinati dalla locale Procura – sarebbe stato il 42enne, vicino di casa dell’anziano. Tra i due ci sarebbero stati ripetuti screzi nel tempo, culminati nell’omicidio.  

Amenta aveva problemi motori. Quando intorno alle 3.30 della notte il fumo ha invaso l’appartamento al primo piano della palazzina di via Somaini in cui viveva solo, è morto per le inalazioni. ﻿ 

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