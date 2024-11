Anticipazioni Uomini e Donne: lite furibonda tra Tina e Gemma, l’addio della Galgani all’orizzonte

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione 15 novembre 2024: scintille tra Tina cipollari e Gemma Galgani, la dama minaccia l’addio.

Registrazione clamorosa quella di Uomini e Donne di oggi, venerdì 15 novembre 2024 come fa sapere Lorenzo Pugnaloni nelle sue anticipazioni. Protagoniste indiscusse della registrazione sono state Gemma Galgani e Tina Cipollari che, dopo la tregua delle prime settimane, sono tornate a discutere. Nella registrazione odierna, Tina e Gemma sono state le protagoniste di una discussione che ha occupato gran parte del tempo.

Come fanno sapere le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, la registrazione è iniziata con la discussione tra la Galgani e la Cipollari durante la quale la dama storica del trono over ha spiegato di essere stanca dei continui attacchi di Tina e di voler anche andare via dal programma.

Gemma Galgani minaccia l’addio a Uomini e Donne per Tina Cipollari: cos’è successo nella registrazione del 15 novembre 2024

Come fa sapere Lorenzo Pugnaloni nelle anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne del 15 novembre 2024, Tina Cipollari ha fortemente attaccato Gemma Galgani per l’intervista rilasciata a Verissimo. Tra le due volano parole forti e Gemma, stanca dei continui attacchi di Tina, annuncia di voler andare via come le hanno consigliato anche le sorelle. In studio, poi, arriva Fabio che spiega di non essere assolutamente influenzato dalle parole di Tina e che intende continuare a conoscere la Galgani indipendentemente da quello che si dice in studio. Gemma, inoltre, intenzionata a portare avanti la frequentazione con Fabio, decide di non far entrare il cavaliere che ha chiamato la redazione esclusivamente per lei.

Spazio, poi, a Gabriele che decide di concedere l’esclusiva alla dama che sta frequentando. Tra i due ci sono stati anche degli incontri intimi e va talmente tutto a gonfie vele che decidono di non uscire con altre persone.

In studio, poi, arrivano Vincenzo e Ilaria che hanno lasciato il programma e tornano in studio per raccontare che tra loro va tutto bene. Si è riaperta la discussione con Barbara De Santi che ha finalmente mostrato il messaggio ricevuto da Vincenzo e dal quale appare evidente come lui non le abbia mai promesso nulla di importante.

Per quanto riguarda il trono classico, Martina è uscita in esterna con Ciro e tra loro tutto va bene. In studio, poi, è tornato Gianmarco che era furioso per il bacio della tronista con Francesco e per l’esterna saltata.