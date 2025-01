Anticipazioni Endless Love: Emir muore? Il gesto di Hakan cambia tutto

Nelle ultime puntate di Endless Love assisteremo alla fine di Emir? L’intervento di Hakan avrà un peso decisivo.

In ogni trama che si rispetti non può mancare il “villain”, il cattivo di turno impegnato a opporsi all’eroico protagonista per mettergli in ogni modo i bastoni tra le ruote. Endless Love non fa eccezione a questo copione. Nella dizi turca che ha conquistato il pubblico di Canale 5 questo ruolo spetta indubbiamente a Emir Kozcuoğlu.

Morbosamente invaghito di Nihan (Neslihan Atagül), il personaggio interpretato da Kaan Urgancıoğlu ha un chiodo fisso: riconquistare la donna e togliere di mezzo il suo rivale numero uno: Kemal Soydere (Burak Ozcivit). Mentre si avvicina il gran finale della soap che ha preso il posto di Terra amara Emir si mostrerà sempre più spregiudicato.

Emri non lesina sforzi per rovinare la felicità della coppia e nelle puntate finali di Endless Love farà di tutto per mettere in pratica uno dei suoi diabolici piani per eliminare Kemal una volta per tutte. Ma questa volta Kozcuoğlu potrebbe pagare cara la sua voglia di vendetta. Complice l’intervento di Hakan, la cosa potrebbe essergli davvero fatale.

Anticipazioni Endless Love: Emir morirà?

Tutto prenderà le mosse dalle nozze tra NIhan e Kemal. Emir farà finta di essersi dato alla fuga all’estero e poi rapirà Deniz e Zeynep, con la seconda che rischierà di finire bruciata viva in una trappola imbastita per attirare Kemal (che tuttavia riuscirà a salvare la sorella). Dopo aver salvato Zeynep, Kemal cercherà di trovare la piccola Deniz.

Le indagini di Hakan, Kemal e Nihan porteranno a identificare una palazzina diroccata acquistata di recente da Emir. Ma è proprio qui che il “cattivo” di Endless Love ha architettato una delle sue trappole mortali. Kozcuoğlu metterà una pistola in mano a Nihan chiedendole di scegliere se sparare alla figlia o all’uomo che ama. Seppur straziata, Nihan sparerà a Kemal.

L’ingegnere si accascerà a terra. Finalmente Emir potrà esultare? Per nulla: si tratterà infatti di una messinscena: Kemal indossava un giubbotto antiproiettile. Grande sarà la sorpresa di Emir quando vedrà il suo avversario alzarsi da terra e comunicargli che è circondato dalla polizia. Appostati fuori dal palazzo si trovano infatti Hakan e i suoi uomini.

Scoppierà una sparatoria durante la quale Hakan cercherà di fermare Emir colpendolo a una spalla. Anche se ferito Kozcuoğlu riuscirà comunque a fuggire. La ferita inferta dal poliziotto però si rivelerà seria. Impossibilitato a recarsi in ospedale (dove verrebbe subito arrestato dalla polizia), Emir si farà curare da uno scagnozzo. Riuscirà a cavarsela anche questa volta o il proiettile gli sarà fatale?