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Annunciati i vincitori del premio letterario ‘Pagine d’aMare’

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Aprile 2026
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(Adnkronos) – Sono stati annunciati i vincitori della terza edizione della rassegna letteraria “Pagine d’aMare”, promossa e organizzata dal Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, in collaborazione con il Ministero della Cultura e, per questa edizione, con il Comune di Pisa.  

La Giuria, presieduta da Sveva Sagramola e composta da Vittorio Macioce e Alberto Luca Recchi, ha assegnato il premio per la sezione Narrativa a “33 Isole” di Lucio Bellomo (Ugo Mursia Editore), con menzioni speciali a “Prua a Ovest” di Massimo Gregori Grgič (Il Ciliegio Edizioni) e a “Il sale di Penelope” di Ilaria Potenza e Carlotta Santolini (Ugo Mursia Editore). Per la sezione Saggistica, il riconoscimento è andato a “I vagabondi del mare” di Giorgia Bollati e Marta Musso (Codice Edizioni), con menzioni speciali a “Donne di mare” di Macrina Marilena Maffei (Pungitopo Editrice) e a “Relitti” di Leonardo D’Imporzano (Nutrimenti Mare). 

“Questa rassegna – spiega il ministro Nello Musumeci – si conferma un appuntamento di rilievo nel panorama culturale, capace di raccontare il mare nelle sue molteplici dimensioni attraverso opere di qualità e autori di grande sensibilità”. La cerimonia di premiazione si terrà l’8 maggio 2026 a Pisa, presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, alle 17:30. 

cultura

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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