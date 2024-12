Anna Pettinelli, la verità sui ritocchini estetici, la professoressa di Amici confessa: “Ho iniziato 20 anni fa”

Anna Pettinelli, la verità della conduttrice sui ritocchini estetici, la professoressa di Amici confessa: “Ho iniziato 20 anni fa”

Anna Pettinelli si apre senza filtri e rivela i dettagli dei suoi interventi estetici. La nota professoressa del talent show Amici e stimata conduttrice radiofonica ha recentemente partecipato al podcast di Luca Buttiglieri, “Giudico il beauty di…”, dove ha discusso apertamente di botox, chirurgia estetica e della sua visione personale riguardo ai ritocchini.

Durante l’intervista con Buttiglieri, esperto in make-up, Anna Pettinelli ha ammesso di aver iniziato a ricorrere al botox intorno ai 45 anni. Dopo due decenni da quel primo trattamento, con sedute biennali che ora sono diventate trimestrali a causa dell’abitudine sviluppata dai suoi muscoli facciali al prodotto, Pettinelli sottolinea un aspetto fondamentale: l’importanza di non iniziare troppo presto con questi trattamenti per evitare che perdano efficacia nel tempo.

La verità di Pettinelli

Nonostante una certa cautela nell’approccio ai ritocchini estetici, Anna non nasconde un certo favore verso questi interventi. Rivela infatti di aver recentemente optato per un trattamento laser attorno alla bocca per correggere delle rughe non trattabili con acido ialuronico. Un procedimento che le ha lasciato segni evidenti per alcuni giorni ma che alla fine ha portato a risultati soddisfacenti.

La Pettinelli poi tocca il tema dei colleghi e dell’ambiente televisivo in generale senza fare nomi specifici ma lascia intendere come nel mondo dello spettacolo mantenere un aspetto giovanile sia quasi una necessità indiscussa. Questo porta inevitabilmente molti a cedere alla tentazione dei ritocchini.

Tra i vari trattamenti considerati da Anna c’è stato anche il lip lifting – una procedura volta ad aumentare il volume delle labbra – ma la paura che il taglio alla base del naso potesse essere troppo visibile l’ha fatta desistere dall’intervento. Oltre agli aspetti puramente estetici e professionali, Anna Pettinelli si è aperta anche su questioni personali molto intime durante l’intervista. Ha parlato della fine della sua ultima relazione sentimentale descrivendola come deludente e piena di bugie; esperienza dopo la quale crede fermamente che non si innamorerà mai più.

Questo sentimento è rafforzato dalla consapevolezza delle numerose storie passate e dal fatto che oggi non mantiene rapporti con nessuno dei suoi ex-partner eccetto il padre della figlia Carolina, scomparso prematuramente. La separazione dalla figlia Carolina le ha permesso di riscoprire una forma di libertà individuale mai sperimentata prima; una libertà talmente preziosa da renderla restia ad impegnarsi nuovamente in relazioni amorose poco convincenti.