Anna Kanakis, il ricordo di Patrizia Mirigliani: “Miss Italia per sempre”

(Adnkronos) – "Anna Kanakis era una donna poliedrica, piena di interessi, molto colta, di una bellezza fiera. Quando iniziò ad avere successo anche come scrittrice, scherzava: 'Anche se vincessi un premio Nobel sarei sempre ricordata come Miss Italia 1977'. La ricorderò sempre con un sorriso". Così Patrizia Mirigliani ricorda con l'Adnkronos Anna Kanakis, che era stata la Miss Italia più giovane, a soli 15 anni. "Anna – aggiunge la patron del concorso di bellezza – la sentivo spesso, l'ultima volta nel 2019 per invitarla alla finale televisiva degli 80 anni di Miss Italia, su Rai1. Si era mostrata fin da subito felice di potere condividere con tutti noi quel traguardo storico, di cui anche lei aveva fatto parte molto orgogliosamente. Quando all'improvviso ha declinato, ho intuito che la vera motivazione di quel diniego fosse legata a problemi di salute…", conclude Mirigliani. Quando nel 2011 morì Enzo Mirigliani, Anna Kanakis raccontò all'Adnkronos: "Ho un ricordo dolcissimo di Enzo Mirigliani – disse -Ricordo di quando, a soli quindici anni, fui eletta Miss Italia e lui, capendo che ero un po' spaventata, mi abbracciò e guardandomi con quegli occhi azzurri mi disse: 'stai tranquilla, sei entrata nella grande famiglia di Miss Italia'".