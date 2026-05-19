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Ancelotti lo chiama, Neymar si mette a piangere: i convocati del Brasile per i Mondiali

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Neymar Jr sarà ai Mondiali 2026. L’ex attaccante di Barcellona e Paris Saint-Germain, oggi al Santos, è stato convocato dal Brasile di Carlo Ancelotti per la rassegna iridata che prenderà il via il prossimo 11 giugno in Stati Uniti, Messico e Canada. Al momento dell’annuncio, seguito davanti alla tv insieme ad amici e familiari, Neymar non ha nascosto la sua emozione, scoppiando a piangere. 

L’attaccante brasiliano, 34 anni, non era stato convocato nelle precedenti uscite della Selecao e per questo la sua presenza ai Mondiali era considerata in dubbio. Ancelotti però, che lo ha seguito nel campionato brasiliano, ha giudicato positivamente un suo impiego nella rosa, anche per una questione di leadership e di rapporti nello spogliatoio. Ecco la lista completa dei convocati del Brasile: 

Portieri: 

Alisson Becker (Liverpool) 

Ederson Moraes (Fenerbahçe) 

Weverton (Gremio) 

Difensori: 

Alex Sandro (Flamengo) 

Bremer (Juventus) 

Danilo (Flamengo) 

Douglas Santos (Zenit) 

Gabriel Magalhaes (Arsenal) 

Ibanez (Al-Ahli) 

Leo Pereira (Flamengo) 

Marquinhos (PSG) 

Wesley Franca (Roma) 

Centrocampisti: 

Bruno Guimaraes (Newcastle) 

Casemiro (Manchester United) 

Danilo Barbosa (Botafogo) 

Fabinho (Al-Ittihad) 

Paquetá (Flamengo) 

Attaccanti: 

Endrick (Olympique Lione) 

Martinelli (Arsenal) 

Igor Thiago (Brentford) 

Luiz Henrique (Zenit) 

Matheus Cunha (Manchester United) 

Neymar (Santos) 

Raphinha (Barcellona) 

Rayan (Bournemouth) 

Vinicius Junior (Real Madrid). 

 

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