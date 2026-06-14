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Ancelotti, ‘duello’ in conferenza stampa dopo il flop del Brasile

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Giugno 2026
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(Adnkronos) – “Non parlo dei singoli”. Carlo Ancelotti alza il sopracciglio in conferenza stampa dopo il deludente esordio del suo Brasile ai Mondiali 2026. La selecao non è andata oltre l’1-1 contro Marocco in un match a lungo dominato dalla selezione africana. Il gol di Vinicius ha evitato guai peggiori ai verdeoro. In conferenza stampa, dopo l’esordio grigio, il ct italiano deve fare i conti con la raffica di domande dei cronisti brasiliani e risponde in maniera categorica ad un paio di domande. C’è chi ritiene che Ancelotti abbia tardato ad effettuare le sostituzioni. “Ho fatto due cambi all’intervallo e una sostituzione al 59′. Ha capito? Due cambi al 45esimo e l’altro al 59esimo, non mi pare di aver perso tempo…”, la risposta del ct. 

 

Il celeberrimo sopracciglio di Ancelotti rischia di inarcarsi quando un’altra cronista cita espressamente Endrick: perché il baby attaccante è rimasto in panchina? “Non sono qui per parlare di prestazioni individuali e di giocatori singoli. Parlo della squadra: nel primo tempo non ha giocato bene, nel secondo ha fatto meglio e ha avuto qualche opportunità”, taglia corto. 

 

L’attenzione si sposta sul match contro Haiti, in programma il 20 giugno: “Dobbiamo migliorare”. 

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