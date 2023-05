Amministrative, Meleo (M5S) – De Santis (LcR): “Stefania Padula unica candidata credibile per Pomezia”

“Pomezia ha bisogno di stabilità e di portare avanti i tanti progetti già avviati dalla precedente amministrazione Zuccalà.

Una continuità che potrà essere garantita solo dal MoVimento 5 Stelle e dalla sua candidata sindaca Stefania Padula, fortemente determinata a rendere Pomezia una città sempre più vivibile e a misura di cittadino.

Una visione, quella della nostra candidata, che pone al centro della propria agenda politica il tema dell’ecostenibilità e che si prefigge l’obiettivo di proseguire e sviluppare ulteriormente nuove forme di mobilità dolce sul territorio. Come? Portando avanti il progetto – elaborato nell’ambito del PUMS – di una pista ciclabile fortemente richiesta dai cittadini che, finalmente, congiungerà il centro di Pomezia con Torvaianica e con l’intero Litorale. Realizzando nuovi marciapiedi sul lungomare che arriveranno fino a Campo Ascolano, costruendo nuove ciclabili, riqualificando quelle già esistenti attraverso i 30 milioni di euro ottenuti con l’adesione al bando PinQua e, più in generale, perseguendo una riqualificazione e una migliore infrastratturazione del territorio che porterà indubbi benefici sul piano della mobilità.

Per questo e per tanti altri buoni motivi giovedì 11 maggio, alle 18:30, saremo in Piazza San Benedetto da Norcia per sostenere fermamente e convintamente la nostra candidata Stefania Padula. Pomezia merita un Sindaco che tuteli realmente il territorio e i suoi abitanti e che lavori per il futuro di questa città”.

Lo dichiarano, in una nota, l’ex assessora capitolina ai Lavori Pubblici Linda Meleo e l’ex assessore capitolino al Personale Antonio De Santis.