Amministrative, Diaco-Ferrara (M5S): “A Pomezia sosteniamo Padula sindaca: no all’inceneritore, sì alla tutela ambientale”

“Giovedì prossimo assieme a Giuseppe Conte e a Virginia Raggi parteciperemo alla chiusura della campagna elettorale di Stefania Padula, candidata sindaca a Pomezia per il M5S. Da 10 anni a questa parte siamo in prima linea a Pomezia per garantire tutela ambientale e diritto alla salute della cittadinanza: per questo faremo di tutto per realizzare i princìpi della transizione ecologica, così come ci viene richiesto dall’Unione Europea, scagliandoci – come abbiamo fatto fin dal primo giorno – contro la folle idea del sindaco capitolino Gualtieri di costruire l’inceneritore in quel territorio. Ma la questione ambientale non si esaurisce con l’inceneritore: nella precedente consiliatura siamo riusciti nell’impresa unica di acquistare all’asta un ecomostro sulla spiaggia di Torvaianica, in pieno centro. Lo abbiamo poi abbattuto e abbiamo raccolto un grande numero di proposte sulla futura destinazione d’uso da parte della cittadinanza: grazie ai fondi del Pnrr ridisegneremo la piazza di Torvaianica a favore dei cittadini, con attrezzature sportive, aree verdi e un’invidiabile vista sul mare.

Sosteniamo tutti quanti Stefania Padula il 14 e 15 maggio prossimi: Pomezia merita un percorso di continuità amministrativa sotto il segno delle Stelle”.

Così in una nota congiunta i consiglieri capitolini Daniele Diaco (M5S) e Paolo Ferrara, Rappresentante al Consiglio Nazionale M5s per la circoscrizione Centro Italia e consigliere della Città Metropolitana di Roma.