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Amministrative, al via ballottaggio in 42 Comuni: si vota oggi e domani

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Urne aperte in 42 Comuni – oggi domenica 7 giugno e domani, lunedì 8 – per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Si tratta di sei 6 capoluoghi – ossia Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani – solo un ente sotto o pari a 15mila abitanti, tutti gli altri con oltre 15mila abitanti. Complessivamente sono più di 1,1 milioni gli elettori che tornano alle urne.  

 

 

A Lecco il ballottaggio è tra il candidato di centrodestra Filippo Boscagli e il candidato di centrosinistra e sindaco uscente Mauro Gattinoni. Ad Arezzo la sfida è tra il candidato di centrodestra Marcello Comanducci e il candidato del campo largo Vincenzo Ceccarelli. A Macerata competono il candidato di centrodestra e primo cittadino uscente Sandro Parcaroli e il candidato del campo largo Gianluca Tittarelli. A Chieti il candidato del campo largo Giovanni Legnini sfida il candidato di centrodestra Cristiano Sicari. A Trani il ballottaggio è tra il candidato di centrosinistra Marco Galiano e il candidato di centrodestra Angelo Guarriello. Ad Agrigento si sfidano il candidato di centrosinistra Michele Sodano e il candidato di centrodestra Gerlando Alonge. 

 

 

Nonostante sia un Comune con meno di 15mila abitanti, si torna a votare anche a Mandatoriccio (Cosenza) e ciò accade perché al primo turno i due candidati alla carica di sindaco Maria Teresa Villella (Nuova Alba) e Cataldo Iozzi (Uniti per Mandatoriccio) hanno ottenuto esattamente lo stesso numero di voti: 852 preferenze ciascuno. 

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