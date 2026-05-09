Amm. Ribuffo: “Mare ha valore straordinario, dobbiamo riscoprirlo”

(Adnkronos) – “Il mare per l’Italia ha un valore straordinario, un valore che noi non abbiamo sempre considerato e sempre riconosciuto e adesso siamo nella fase in cui dobbiamo riscoprirlo. Quindi questo governo per la prima volta si è dotato di un ministro per le politiche del mare, che è il senatore Nello Musumeci, di un comitato interministeriale dove siedono tutti i ministri che hanno competenze dirette e indirette sul mare e questi ministri stanno facendo sistema, si sono dotati di un piano del mare, che è il documento di riferimento strategico e siamo adesso nella fase dell’attuazione, ma appunto la novità è il fatto di fare sistema. Direi che la sfida principale che l’Italia ha di fronte è quella di seguire la rotta della riscoperta della vocazione marittima e quindi di diffondere la consapevolezza oltre la linea di costa, oltre le città che sono bagnate dal mare e di arrivare nell’entroterra dove invece ci sono straordinarie energie, che sono quelle dei nostri imprenditori, che dipendono dal mare ma non sempre ne sono consapevoli”. Lo ha detto l’Ammiraglio Pierpaolo Ribuffo, Capo Dipartimento per le politiche del Mare, in occasione della cerimonia di premiazione – oggi a Palazzo Gambacorti di Pisa – della III edizione della rassegna letteraria ‘Pagine d’aMare’, promossa e organizzata dal Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, in collaborazione con il Ministero della Cultura e, per il 2026, con il Comune di Pisa.

“È estremamente importante anche dal punto di vista simbolico che questo evento di ‘Pagine d’aMare’ si tenga a Pisa, che è una delle nostre Repubbliche Marinare. ‘Pagine d’aMare’ è una rassegna itinerante, quindi abbiamo già avuto un’edizione che si è tenuta ad Amalfi e un’altra che si è tenuta a Venezia, ora abbiamo Pisa, la prossima sarà Genova perché vogliamo ripercorrere e richiamarci in qualche modo alla nostra storia e al nostro futuro”.

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