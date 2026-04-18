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Amici, oggi nuovo appuntamento: gli ospiti e le anticipazioni

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Aprile 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Nuovo appuntamento con Maria De Filippi e il talent show di Amici stasera, sabato 18 aprile. Gli occhi sono tutti puntati sui dieci allievi ancora in corsa per la vittoria.  

Tre squadre: quella di Pettinelli ed Emanuel Lo con il cantante Gard e i ballerini Alessio e Kiara. Quella di Zerbi-Celentano formata da Emiliano e Nicola, ballerini e Elena e Riccardo, cantanti. La terza, quella di Cuccarini e Peparini con Angie e Lorenzo, cantanti e Alex, ballerino.  

A valutare le loro performance i giudici del serale: Gigi D’Alessio, Elena D’Amario e Amadeus con Cristiano Malgioglio. 

Torna Alessandro Cattelan con la sfida di ‘Password’, che mette alla prova con il gioco, l’attrice Vanessa Incontrada e il comico Luca Laurenti. In studio anche il comico Carlo Amleto. 

Per la musica grande attesa per il ritorno sul palco di Amici di Biagio Antonacci cantautore e musicista che presenta il suo nuovo brano ‘You&Me’. Ad Amici stasera ci sarà anche Nicolò Filippucci, concorrente della scorsa edizione e reduce dalla vittoria nella categoria Nuove Proposte di Sanremo con il singolo ‘Tutte Le Ragazze Vogliono Canzoni D’Amore’. 

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