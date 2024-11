Amici 24, decisione della produzione a poche ore dalla puntata: riguarda tutti gli allievi

Una novità importantissima, rivelata a poche ore dall’inizio della puntata odierna, cambia tutto nel programma Amici 24.

Mentre il pubblico di Amici attende con ansia la nuova puntata dello speciale domenicale, prevista per domenica 10 novembre, una sorpresa ha scosso le dinamiche del programma.

Infatti, contrariamente alle aspettative, si è svolta una registrazione extra non prevista per il daytime. Questa mossa inaspettata, come riportato da Superguidatv, non anticipa un’altra puntata domenicale ma sembra orientarsi verso una puntata speciale del daytime che verrà trasmessa nei prossimi giorni.

Amici 24, la novità che riguarda tutti gli allievi

Le anticipazioni rivelano che la ballerina Teodora, sotto la guida della sua insegnante Deborah Lettieri, sarà protagonista di un momento decisivo. La giovane artista si trova a disagio nell’esibirsi davanti al pubblico e preferisce lavorare duramente durante la settimana in sala. Per superare questo ostacolo e migliorare le sue performance dal vivo, Lettieri ha organizzato diverse esibizioni in studio davanti al pubblico presente. Teodora si è esibita in un passo a due con Michele ripetutamente fino a raggiungere la perfezione desiderata.

Successivamente tutti gli allievi di canto e ballo sono stati coinvolti in una nuova ed entusiasmante sfida: esibirsi singolarmente davanti al pubblico con il proprio cavallo di battaglia. Al termine delle esibizioni, il pubblico ha avuto l’opportunità di votare il proprio preferito attraverso l’utilizzo di palline colorate da depositare nella scatola dell’allievo prescelto. Questo metodo innovativo ha permesso di creare nuove classifiche sia per i cantanti che per i ballerini.

Nonostante l’eccitazione generale per questa nuova modalità di votazione, le classifiche risultanti dalla presenza del pubblico non sono state ancora svelate. Di conseguenza, rimane un velo di mistero sui favoriti del pubblico fino alla trasmissione della puntata. Per quanto riguarda i cantanti coinvolti nella sfida, alcuni hanno optato per presentare i loro brani inediti tra cui Senza Cri, Chiamamifaro e Ilan.

La prossima puntata dello show promette momenti ricchi d’emozione con un’eliminazione inaspettata e due sfide cruciali: quella della ballerina Sienna guidata da Emanuel Lo e quella del cantante Ilan sotto l’ala protettiva di Rudy Zerbi. In aggiunta alle performance degli allievi ci sarà anche spazio per le nuove classifiche sia nel canto che nel ballo grazie alla partecipazione dei giudici esterni Veronica Peparini, Cristiano Malgioglio ed Ermal Meta.