Amici 24, colpo di scena: Maria lo richiama dopo l’addio (e le polemiche) in estate. Il ritorno inaspettato che scuote il pubblico

Il talent show più seguito della televisione italiana, Amici di Maria De Filippi, è pronto a sorprendere ancora una volta il suo fedele pubblico con un ritorno inaspettato che promette scintille. Nelle ultime ore, durante la registrazione dell’ultima puntata dello speciale domenicale, è stato annunciato un colpo di scena che ha immediatamente acceso i riflettori sul programma.

Raimondo Todaro farà il suo grande ritorno nella prossima puntata di Amici 24. La notizia, diffusa da Superguidatv, ha subito fatto il giro del web e dei social network, suscitando reazioni contrastanti tra i fan del programma. Raimondo Todaro, noto giudice di ballo e personaggio molto amato dal pubblico di Amici, aveva salutato il talent show lo scorso estate tra polemiche e malumori. Il suo addio aveva lasciato un vuoto nel cuore dei telespettatori e ora la sua imminente partecipazione sta già creando aspettative elevate.

Anticipazioni e sfide avvincenti

Durante la registrazione dell’ultima puntata si è assistito a momenti di tensione quando Todaro ha espresso dubbi sul livello delle performance di Alessia nei balli di coppia o nei passi a due. Questa critica ha aperto una discussione con Alessandra Celentano; l’allieva si è sentita sminuita dalle parole dell’ex insegnante ma ha ribadito con forza il proprio valore come prima campionessa nel solo. La situazione si è ulteriormente complicata quando Ilan è passato sotto la guida di Anna Pettinelli e Rudy Zerbi ha accolto Jacopo Sol nella sua squadra.

Le anticipazioni per la prossima puntata del 15 dicembre rivelano che ci saranno sfide avvincenti sia nel canto che nel ballo. Tra gli artisti coinvolti troviamo Antonia, Senza Cri e Jacopo Sol per quanto riguarda il canto; mentre per il ballo Chiara e Daniele dovranno vedersela con Alessia e Francesca. In particolare Alessia avrà l’opportunità di dimostrare le sue abilità danzando sia in assolo che in coppia con Umberto.

Ma non finisce qui: Anna Pettinelli dopo aver ottenuto un ulteriore banco per la sua squadra accoglie Dedè come nuovo allievo. Nel frattempo Trigno e Dandy vincono una sfida importante mentre Teodora rimane ancora una volta fuori dai giochi principali del talent show. Un altro tema caldo riguarda la pulizia all’interno della casa degli allievi; Alessandra Celentano durante una visita improvvisa ha trovato condizioni igieniche deplorevoli soprattutto in cucina e nella stanza blu occupata da Dandy e Nicolò. Questo potrebbe portare a provvedimenti disciplinari severi nei confronti degli allievi coinvolti.