Amadeus da Fiorello: “Anche se la Rai ha muri enormi, io voglio superarli. Sanremo? Non si rifiuta mai”

(Adnkronos) – “Anche se la Rai ha dei muri enormi, io non ho paura e voglio superarli”. Canta così Amadeus nel suo ritorno in Rai per partecipare ad una puntata de ‘La Pennicanza’, ospite dell’amico di una vita Fiorello. Un’ospitata tutta giocata sulla gag dell’ospite sgradito, fermato all’ingresso della sede Rai di via Asiago per assenza di pass: “Un pass orario con scadenza alle 14.30”, sottolinea Fiorello, costretto ad andarlo ad accogliere di persona per farlo entrare. Amadeus si dice “emozionato”: “Sono felice dell’accoglienza anche se ho avuto qualche problemino all’ingresso. In due anni possono cambiare tante cose”.

Fiorello e Fabrizio Biggio celebrano il ritorno degli Amarello proponendo un filmato dei momenti più iconici dei cinque festival di Sanremo vissuti insieme. Amadeus si commuove o finge di farlo. Ma è lo spunto per un duetto tra Fiorello e Amadeus sulle note di ‘Non amarmi’ di Aleandro Baldi: “Dimmi perché piangi”, attacca Fiorello. Ma il passaggio clou arriva quando Amadeus intona la frase sul suo rapporto con la Rai: “Anche se la Rai ha dei muri enormi, io non ho paura e voglio superarli”, canta. Prima di un finale corale all’insegna dello sberleffo: “A guardarci bene ce la possono sucare!”

Fiorello gli chiede: “un Sanremino, non subito, magari tra qualche anno, lo rifaresti?” E Amadeus non si fa trovare impreparato: “Sanremo non si rifiuta mai. Noi lo abbiamo vissuto cinque anni, con grande divertimento”. Poi ancora torna il gioco delle allusioni su un possibile ritorno in Rai: “Pensa da settembre cosa potrei fare”, dice Amadeus. “Perché da settembre torni in Rai? Da settembre torna in Rai!”, si lancia Fiorello prima di sottoporre ad Amadeus il gioco dei rifiuti di Sanremo. Fiorello elenca i nomi e Amadeus confessa: “Annalisa l’ho scartata il primo anno ma non lei, la canzone”. Poi rivela che la scelta di Tananai e Olly lasciò perplesso qualcuno mentre lui era convinto della loro forza.

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