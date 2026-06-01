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Alvaro Morata e Alice Campello di nuovo insieme? Il terzo ‘tentativo’ dopo mesi di distanza

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla1 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Alvaro Morata e Alice Campello sarebbero tornati insieme. Dopo mesi di indescrezioni riguardo a un allontanamento, e persino a un possibile divorzio, l’attaccante del Como e l’imprenditrice starebbero provando a dare una terza possibilità alla loro relazione. A riferirlo è Javier Hoyos, giornalista spagnolo e amico di Morata.  

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘Marca’, la coppia sarebbe stata avvistata ieri sera al concerto di Bad Bunny a Madrid, allo Stadio Metropolitano. Il giornalista avrebbe poi contattato lo stesso Morata, che sarebbe stato sincero, rivelando che i due stanno “dando un’altra possibilità alla loro relazione”. “Alice è la donna della mia vita, lei è la donna della mia vita e la madre dei miei figli”, queste sarebbero state le parole dell’attaccante.  

La storia tra Morata e Campello ha vissuto diversi alti e bassi nel corso degli ultimi anni. Dopo l’addio nel 2024 e la riconciliazione nel 2025, all’inizio del 2026 tra i due ci sarebbe stato un ulteriore allontamento. Attraverso interviste e dichiarazioni, entrambi hanno sempre negato che la separazione fosse stata causata da tradimenti o dalla presenza di terze persone. Nonostante tutto, hanno mantenuto un rapporto sereno per il bene dei loro quattro figli.  

Proprio pochi giorni fa, i due si sarebbero riuniti per festeggiare il compleanno dei gemelli, Leonardo e Alessandro. Inizialmente si pensava fossero insieme solo per il bene dei figli, ma questo episodio potrebbe essere un’ulteriore conferma della riconciliazione.  

 

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